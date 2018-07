Barack Obama is bekerült a Shaq Fu: A Legend Reborn-ba

A Wired Productions a minap hivatalosan is lerántotta a leplet a Shaq Fu: A Legend Reborn legújabb letölthető tartalmáról, mely a készítők ígéretei alapján valóban megleptek minket, sőt vélhetően ti is elkerekedett szemekkel néztek majd rá.

A Barack Fu: The Legend of Dirty Barry címre keresztelt extra tartalom ugyanis már a nevével is egészen árulkodóra sikeredett, méghozzá nem véletlenül, hiszen, az Egyesült Államok legutóbbi elnöke, aki felett főhősként vehetjük át az irányítást.Mint új szereplő, Obama természetesen egy sor új fegyvert, képességet, pályát és ellenfelet is hozott magával, a játéktól megszokott módon rengeteg iróniával és humorral megspékelve az alapokat. A DLC már elérhető PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

