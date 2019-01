Bámulatos: valaki a Dreams-ben alkotta újra a Silent Hills P.T.-t!

Javában zajlik a Dreams bétatesztje, viszont sajnos a titoktartási szerződés miatt a felhasználók nem oszthatják meg az alkotásaikat, a játékosok pedig - érthető módon - nem nagyon szeretnének számolni a következményekkel.

Mégis adódott valaki, aki úgy döntött, hogy nem érdekli az NDA, és megmutatja a nagyvilágnak, hogy mit pakolt össze a Media Molecule játékában. A publikált anyag nagyobb figyelmet vonzott magára pár óra alatt, mint a játék összes előzetese.De mégis mi volt ebben a közzétett videóban, ami így felrázta az internetet egy pillanat alatt? Talán mindenki tisztában van Kojima-san törölt Silent Hills játékával, amiből anno volt egy játszható demó, a P.T.Hihetetlen, de a Dreams -ben valaki teljesen újramodellezte a kérdéses alkotás nyitószekvenciáját, legalábbis annak folyosóját, ellenbenTermészetesen minden elismerésünk a készítőnek, viszont ne menjünk el a tény mellett, hogy ha egy ilyen bámulatos művet össze lehet pakolni a Dreams -ben, akkor tényleg nem vicceltek a készítők, amikor azt mondták, bármit megalkothatunk a játékban.A Media Molecule próbálja leszedetni az általatok is megtekinthető rövidke kis anyagot, viszont eddig nem sok sikerrel jártak. Lehetne vitatkozni arról, mennyire etikus megszegni egy titoktartási szerződést, viszont a Dreams -nek óriási marketinget jelenthet ez a pár másodperc, tekintve, hogy most azok is felfigyelnek a szoftverre, akiket eddig hidegen hagyott.