Baljós előzetes vezeti fel a Kingdom Hearts 3-at

Ismételten kaptunk egy kedvcsinálót a Kingdom Hearts 3 -hoz, amivel talán egy kicsit a kiszivárgott példányokból származó spoileres anyagokról kívánják elvonni a rajongók figyelmét, viszont amíg ilyen trailereket kapunk, addig teljesen mindegy, hogy mi az indíttatás.

Megint a Face my Fears című nótához nyúltak első körben, amit ugyebár Hikaru Utada és Skrillex hozott tető alá, aztán csak sikerült megint bevágniuk a már unalomig ismert dalt, amiMagában az előzetesben egyébként szemügyre vehetjük a Lilo és Stitch párost, Micimackóék is bolondoznak egy sort, Jack Sparrow kardozik egyet, a Hős6os is feltűnik, a L'ecsóból ismeretes figurák is megjelennek, illetve kapunk néhány képsort a különféle minijátékokról is, a Kairi által forgatott fegyver pedig nem kevés kérdőjelet hagyott bennünk.

Nézd nagyban ezt a videót!