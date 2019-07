Baki: néhány játékos számára elérhető a Darksiders 3 következő, még befejezetlen DLC-je

Július 16-án gazdagodik a Darksiders 3 a Keepers of the Void névre hallgató DLC-vel, viszont már most akadnak olyan egyének, akik rávetették a mancsukat az érkező expanzióra.

A Redditen bukkant fel az infó , hogy ugyan félkész állapotban, de játszható a DLC, legalábbis miután letöltötték Xboxon a tartalmat, nyúzhatták is. Bár valóban egy meglehetősen befejezetlen állapotú verziót tolhattak, lévén grafikai elemek hiányoztak, feliratok jelezték egyes fájlok hiányát, satöbbi.A Gunfire Games már reagált is a bakira, miszerint a szóban forgó verzió még abból az időből származik, amikor kiadták a játékhoz a New Game+-t, de. Azt ajánlják viszont, hogy ne nagyon indítsa el senki, akinek lehetősége van rá, hiszen nem kizárt, hogy a szoftverre valamilyen módon negatív hatással lehet, például hazavág egy mentést.