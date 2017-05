Bár elég sokat kellett várnunk rá, de az audofilok legnagyobb örömére a CD Projekt RED bejelentette, hogy a CD-s megjelenés után hamarosan végre bakeliten is élvezhetjük a The Witcher 3: Wild Hunt zseniális dallamait.





A The Butcher of Blaviken alcímmel megjelenő zenei anyagra Marcin Przybylowicz 35 felejthetetlen tételét tették rá, ami dupla bakelitre nyomva érkezhet, de, amelyre a Hearts of Stone kiegészítő 11 tétele is rákerülhetett.Az egyedi művészeti rajzzal megjelenő kiadvány - melyen Geralt és egy Leshy sziluettje látható -, június 2-án jelenik majd meg, a hagyományos kiadás pedig 30 dollárba kerül.