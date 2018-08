Bakeliten is megjelenhetnek az Okami zenéi

Az Okami a maga nemében egy igazán egyedi és különleges videojáték volt, melynek portja a modern konzolokra is megjelent, ezáltal mindenki meggyőződhetett arról, hogy milyen mély tartalmak álltak a különleges megjelenés mögött.













Sőt mi több, nemcsak a grafika és a játékmenet, hanem a zenei anyag is nagyon sokakat lenyűgözött korábban, így nem meglepő, hogy a mintegy kétórányi zenét hamarosan bakeliten is élvezhetjük majd, méghozzá elképesztő csomagolásban, kapcsolódó rajzokkal színesített díszdobozban, valamint egy 40 oldalas művészeti könyv társaságában.A két változatban elérhető csomag - csak a korongok mintázatában lesz eltérés - egyelőre nem tudni még, hogy mikor érkezik, de az árcédulája sem ismert, noha arra mérget vehettek, hogy a gyűjteményért több tízezer forintot is elkérnek majd.