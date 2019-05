Azt pletykálják, hogy már a héten megtudjuk a The Last of Us Part 2 megjelenési dátumát

Nagyon aggódunk, hogy csak a bolondját járatják velünk, hiszen már megannyi pletyka füstbe ment a The Last Of Us Part 2 -vel kapcsolatban, ám most egy spanyol portál, a Gamereactor szerint nagyon hamar megkapjuk a premierdátumot.

A tűzhöz közeli forrásokra hivatkozva ugyanis azt állítják , hogy még a héten fogunk kapni a játékból egy vadonatúj trailert,Az ettől független, szintén spanyol weboldal, a Legion of Jugadores ugyanúgy belsős Sony-információkra hivatkozva közölte le ugyanezt. Főleg azért lehet valóságalapja ennek a hírnek, mert Hideo Kojima is készül május 29-ére egy friss trailerrel a Death Strandinghez, ami megvillanthatja végül annak megjelenési dátumát is (ennek jött ki ma a teaserje ).Könnyen meglehet, hogy a Sony igyekszik elhappolni az E3-as résztvevők elől minden figyelmet az expó előtt.