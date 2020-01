Azt pletykálják, hogy jöhet a The Order: 1886 folytatása PS5-re

Főként grafikai prezentációnak volt tökéletes a The Order: 1886 , hiszen eme játék kellőképpen megmutatta, hogy mire képes a PS4, viszont vélhetően jó nagyot is bukott a kasszáknál, mivelhogy jókora összeget emésztett fel a külcsín.

Most egy NeoGAF felhasználó, OsirisBlack, elmondta , hogy látta a folytatáshoz kapcsolódó gameplay videót, amit irtó részletesen körbe is írt, úgyhogy nem kizárt, hogy valóban egy hiteles anyagról beszélhetünk.Bár konkrétan név szerint nem említi OsirisBlack, hogy a The Order: 1886 folytatásáról van szó, ellenben elég erősen sejteti, bár azért ilyenkor is azt javasoljuk, hogy óvatosan kezeljük az ilyen információkat, hiszen bár benne van a pakliban egy PS5-re érkező második etap, de egyelőre semmi sem hivatalos.