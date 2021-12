Az XCOM-inspirálta Mutant Year Zero: Road to Eden megy most ingyen az Epic Games Store-on

Holnap délután 17:00-ig egy igazán különleges alkotást ad ingyen és bérmentve az Epic Games Store, lévén azt a Mutant Year Zero: Road to Edent kínálják most a karácsonyi akció keretein belül, amelyet az XCOM-sorozat inspirált.

Ebből fakadóan körökre osztott harcrendszerre számíthatunk, ugyanakkor a szóban forgó produktum sajátossága, hogy. Lootolnunk kell, felfedezni, miközben mi döntjük el, hogy az adott harcot milyen módon közelítjük meg. Merthogy a nyílt világ erre is lehetőséget ad.Ha érdekel az ajánlat, akkor ne habozz, kattints IDE , majd egy bejelentkezést követően máris ráteheted a szoftverre a mancsod. Holnap 17:00-től kezdve természetesen újabb ingyenes játék következik, de azt még nem tudni, hogy pontosan micsoda.