Az xCloud segítségével simán fut egy okoshűtőn is a Doom Eternal

Régebben viccelődtünk a multiplatform videojátékokkal, hogy mindenre megjelennek, még mosógépre és hűtőszekrényre is, amiről akkoriban nem gondoltuk volna, hogy egyszer nem lesz olyan vicces, mert megvalósulhat.

Egy Richard Mallard nevű fickó bizonyította be például az Instagramon a minap, hogy a Samsung egyik képernyővel ellátott okostelevízióján sikerült egyszerűen beüzemelnie a Doom Eternal t, amit az xCloud segítségével tudott elindítani, és meglepőden gördülékenyen futtatni.A különleges esetről természetesen egy videót is készített, amit az alábbiakban magatok is szemügyre vehettek, ha szívesen megismerkednétek ezzel a különleges házassággal.