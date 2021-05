Az Xbox szerint a The Last of Us Part 2 egy kiváló játék, de a harcrendszere borzasztó

A jelenleg zajló Epic Games kontra Apple pereskedés miatt napvilágot látott az Xbox divízió belsős értékelése a The Last Of Us Part 2 -ről - a különböző vállalatok ugyanis folyamatosan kiértékelik a versenytársaik játékát, azonban nem jellemző, hogy ezek a publikum elé kerülnek.

A kiszivárgott dokumentumokban a következők állnak: az Xbox alkalmazottai alapvetően élvezték a The Last Of Us Part 2 -t, és szerintük a legtöbb fejlesztő számáraEttől függetlenül a harcrendszer kapcsán már nem voltak ennyire megengedőek. Szerintük a Naughty Dog továbbra sem tud normális gunplay-t készíteni, hasonlóan, mint eddig bármelyik alkotásukban, viszont "szerencséjükre" a játék témája miatt elfér ez a minőségű játékmechanika, és a későbbiekben amúgy is a lopakodás felé tereli a The Last Of Us Part 2 a játékosait.Továbbá a fegyvercserélést is megkritizálták, azonban végeredményben pozitív szavakkal zárták a kritikát, miszerint nem minden csapat rendelkezik azzal a tudással vagy pénzzel, hogy egy ilyen szoftvert letegyenek az asztalra.