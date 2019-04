Az Xbox marketing vezetője szerint a Google Stadián nem lesz elég tartalom

Megy az adok-kapok, lévén Mike Nichols, az Xbox vezető marketingese kicsit odaszúrt a Google-nek, szerinte ugyanis egy komoly akadályba fog ütközni a keresőóriás a Stadia nevezetű streaming szolgáltatásával.

A The Telegraph magazinnak mondta el emberünk, hogy nem lesz elég tartalom a Stadián, ami miatt az embereknek megéri majd előfizetni, mert bárEzenfelül Nichols szerint azért is problémás a Stadia, mert nemigen van olyan ember a cégnél, aki mélyebben is benne van a játékiparban, bár azt ne feledjük, hogy ott van egy Jade Raymond, aki a Stadia Games-t fogja koordinálni, illetve leszerződtették Phil Harrisont is, aki korábban magas beosztású pozíciókban dolgozott mind a Sony-nál, mind a Microsoftnál.