Az Xbox is ott lesz a gamescom 2021-en, de nem mutatnak be új játékokat

Közeleg a gamescom 2021, avagy a játékipar nagy augusztusi eseménye, amely során Geoff Keighley egy kazal bejelentést hoz számunkra, és most az Xbox jelezte, hogy ők mikor fognak részt venni a kezdeményezésen.

Már a nyitóceremónia előtt egy nappal, augusztus 24-én villant az Xbox néhány friss hírt a már bejelentett és már megjelent játékaihoz kapcsolódóan, így például joggal feltételezzük, hogy a Halo Infinite és a Forza Horizon 5 kapcsán is érkezik egy-két infómorzsa.Új játékokkal nem készülnek a prezentáció során, de mivel egy elképesztő lineupot mutattak az E3 2021-en, így igazából nincs is hiányérzetünk ezen a területen. Emellett valószínűleg előkerülnek olyan címek is, mint a Sea of Thieves, a Minecraft, a Microsoft Flight Simulator és egyebek.