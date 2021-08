Az Xbox igazgatója arra kér, hogy ne nevezd el a gyerekedet Game Pass-nek

Aaron Greenberg, az Xbox divízió igazgatója a gamescom 2021 utáni egyik streamben ült le a Bethesda fejesével, Pete Hines-szal beszélgetni, kicsit sztorizgattak, ahol fény derült néhány érdekes dologra.

Hines elmondta, hogy egy nő elment szülni a Quakecon 2011 ideje alatt, amikor bemutatták a Skyrimet, és Hines azzal viccelődött, hogy ennyi erővel már Dovahkiinnak is nevezhette volna az újszülöttet. Erre azonban Greenberg nagyon mókásan reagált a kamerába nézve, hogy megkér mindenkit:Az ITT elérhető videóban 20:45-nél hallható a momentum, azonba nem sokkal utána szó esik egy bizonyos Gears of War esküvőről is, úgyhogy érdekes témák merültek fel ebben a könnyed kis beszélgetésben.