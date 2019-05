Az Xbox Game Studios több játékát elvinné Steamre a Microsoft, még a Gears 5-öt is

Minden fronton komoly bővülésben van a Microsoft videojátékos részlege, így Phil Spencer az éjszakai órákban bejelentette, hogy szeretnék bővíteni az Xbox Game Studios által készített videojátékok PC-s elérhetőségét.

Ennek megfelelően a jövőben a csapat több alkotását is megjelentetnék a Steamen, így a tervek szerint első körben több mint 20 videojáték csatlakozhatna a Valve digitális disztribúciójához, az egyik első fecske a sorban pedig alighanem a Halo-sorozat lehet majd, mely a Master Chief Collection részeként éppen most kerül feldolgozásra.Túl sok konkrétum azonban egyelőre még nem látott napvilágot - bizonyára majd az E3-on -, de azt azért még megerősítette Spencer, hogy, mint ahogyan az Age of Empires-sorozatnál is.