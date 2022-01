Az Xbox főnöke is reagált a pletykákra, hogy a Sony Game Pass-szerű szolgáltatással készül

Az elmúlt években többször is felmerült a kérdés, hogy a Sony készül-e Xbox Game Pass versenytárssal a tarsolyában, és a legutóbbi kiszivárgások úgy fest, hogy azt sugallták, hogy ez így is lesz.

Egy nemrégiben megjelent értesülés szerint a Sony 2022 tavaszán tervezi egy új előfizetéses szolgáltatás elindítását, amely több szinten keresztül egyesíti a PlayStation Plus és a PlayStation Now szolgáltatásokat, és a PS1, PS2 és PS3 játékok visszafelé kompatibilitását is kínálja.Az egyik, aki szerint ez jó ötlet, érdekes módon az pont Xbox főnöke, Phil Spencer, aki amikor az említett pletykáról kérdezték, azt mondta , hogy az olyan kezdeményezések, mint az előfizetéses szolgáltatások a "helyes válasz".Spencer hozzátette még, hogy ő személy szerint, és arra számít, hogy végül az Xbox versenytársai is átveszik ezt a megközelítést.