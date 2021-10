Az Xbox divízió egyik első embere szerint a Rare új játéka körüli híresztelések egy kicsit szélsőségesek

Júniusban merült fel, hogy az Everwild , a Rare legújabb IP-je teljes újratervezést kap, és most a Kinda Funnynak adott interjújában Matt Booty, az Xbox Game Studios vezetője azt mondta, hogy azok a híresztelések egy kicsit szélsőségesebbek voltak, mint valójában történtek a dolgok.

Vannak olyan napok, amikor egyszerűen csak rettegsz. Mit csinálnak? Hogy fog ez valaha is összeállni? Aztán ezt ellensúlyozod azzal, hogy egy nappal később ez a build összeáll, és azt mondod, hogy "ez varázslatos".

Booty részletesen kifejtette, hogy a játékfejlesztés, különösen a Rare által készített narratívában gazdag és egyedi ízlésű játékok fejlesztése nehéz folyamat, amely ezernyi apró döntésből áll. Booty kitért arra is, hogy még ha egy játék elkészítése és kiadása hosszú ideig is tart,Az Everwild fejlesztésének újraindításával kapcsolatos aggodalmak akkor kezdődtek, amikor a játék nem volt ott a Microsoft 2019-es játékbemutató eseményein. Az Everwild kreatív igazgatója, Simon Woodroffe 2020-ban szintén elhagyta a Rare-t. A Rare a rendezői széket a veterán dizájner Gregg Mayles-szel töltötte be, aki korábban a Donkey Kong Country, a Banjo-Kazooie, a Viva Pinata és a Sea of Thieves játékokon dolgozott.A feltételezett rebootról szóló első híresztelésben az is szerepelt, hogy az Everwild megváltoztathatta a játék eredeti, harmadik személyű kalandjátékos koncepcióját "istenjáték elemekkel", de azt nem erősítette meg, hogy valóban történtek-e változások.

Nézd nagyban ezt a videót!