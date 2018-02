Az utolsó trailer mellett befutottak a Fe első pontszámai is

A Zoink Games csapata bemutatta az Electronic Arts védő szárnyai alatt elkészült Fe című különlegesség utolsó hivatalos kedvcsinálóját, aminek a megjelenés alkalmából éppen itt volt már az ideje.

Akárcsak az első játéktesztek megérkezésének, lévén néhány külföldi lapnak már sikerült ránéznie a Fe -re, ezáltal a premier napján egy halom értékelés árasztotta el a világhálót, melyek egészen vegyesek lettek, így az 50 százaléktól kezdve a 90 százalékig bezárólag mindent megtalálhatunk itt.A mérleg nyelve azért inkább utóbbi Fe lé dől, így átlagot számolva 70-80 százalék körüli a Fe megítélése, ami ha megtetszett volna korábban, esetleg éppen a pontszámok vagy az utolsó trailer hoztak volna kedvet a játékhoz, akkor szerezd be az alkotást még ma PC-re, PS4-re, Xbox One-ra vagy Nintendo Switch-re.Worth Playing - 9Nintendo World Report - 9Game Revolution - 4.5/5GamesRadar - 4.5/5Areajugones (Spanish) - 8.3HobbyConsolas - 80/100Press Start - 8Meristation (Spanish) - 8Nintendo Li Fe - 8TheSixthAxis - 8Gearnuke - 8Digital Chumps - 8Trusted Reviews - 4/5Attack of the Fanboy - 4/5The Daily Dot - 3.5/5Video Chums - 7.2Gameblog France (French) - 7Eurogamer Italy - 7Stevivor - 7God is a Geek - 7EGM Now - 7Everyeye.it (Italy) - 6.8PSU - 6CGM Online - 5

