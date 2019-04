Heteken belüli megjelenést tudhat magának a Days Gone , így ahogyan az a célvonalban lenni szokott, a stúdió igyekszik megnyomni a marketinget újabb és újabb trailerek formájában.

Most is érkezett egy friss kedvcsináló, amely mindössze egy töltényt helyez fókuszba, hogy mégis ki fogja megkapni,Anno a Dead Island is bitang kemény előzetesekkel bírt, csak hogy egy példát említsünk a sok zombis játékból, ám a végeredmény nyomokban sem tartalmazta azt a mélységet, amit ígértek, így reméljük, hogy a Days Gone valóban szállítani fog egy ütős, érzelmekkel teli zombis szoftvert.

