A Nintendo Switch-tulajdonosok legnagyobb örömére végre eljutott a célegyenesbe a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, és mivel a játékvilágban ez így szokás, a fejlesztési folyamatot egy launch trailerrel ünneplik most meg a készítők.

Az alábbiakban általatok is megtekinthető videó alig egyetlen perc hosszúságú lett, és nagyszerűen összefoglalja mindazt, amiről a Super Mario 3D World + Bowser's Fury szól - annak ellenére is, hogy orbitális újdonságokat azért nem tartalmaz., sokak számára pedig már ez is bőven elegendő ahhoz, hogy a napokban megjelent Super Mario 3D World + Bowser's Fury-t beillesszék a gyűjteményükbe.

