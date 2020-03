Az utolsó Grand Prix után is egy sor újdonság vár ránk a Crash Team Racing: Nitro-Fueledban

Elképesztő tempót diktál a Beenox a megjelenés óta, hiszen megállás nélkül érkeznek a tartalmak a Crash Team Racing: Nitro-Fueled ba, most pedig, hogy lement az utolsó Grand Prix is, sokakban joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan tovább.

Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen a fejlesztők továbbra is adagolni fogják a különféle finomságokat: élből itt a Beenox Pack, ami egy kazal kontentet hozott, de közben a korábbi Grand Prix-kből származó napi és heti kihívások sem tűntek el, csak éppen Nitro Pointok helyett Wumpa Coinokat szerezhetünk - derül ki egy Activisionös blogposztból Time Trial módra is lehet számítani, ha letöltjük az új, ingyenes frissítést, no meg vadonatúj karakterek, járművek és kozmetikai cuccok érkeztek., úgyhogy ugorjatok be, ha kedvetek tartja!