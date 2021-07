Travis Touchdown hamarosan minden eddiginél nagyobb kihívás elé fog nézni, lévén míg az első két No More Heroes játékban a világ leghalálosabb orgyilkosaival kellett megküzdenie, most űrlény-szuperhősökkel fogja felvenni a harcot.

No More Heroes 3 új trailere pontosan ezt a szembeállást hivatott középpontba állítani, és bizony már ebből a kedvcsinálóból is kelló módon lejön, hogy mégis mennyire vad őrület vár ránk a sztori során.A No More Heroes harmadik felvonása exkluzívan érkezik a Nintendo Switch-re, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor még augusztus 27-én ki fogják adni. Most pedig a már említett előzetes, amit ajánljunk mindenki figyelmébe:

Nézd nagyban ezt a videót!