A Cloud Imperium Games csapata egy újabb videóval örvendeztette meg a Star Citizen rajongóit, amiből mindent megtudhatunk a valaha készült legjobb űrszimulátor űrhajóinak belső felépítéséről, illetve a műszerfal nézetről.

Merthogy a Star Citizen részeként, hanem az ott látható legtöbb gombot, kapcsolót és műszert felhasználhatjuk valamire, amit a fejlesztők az alábbiakban alaposan be is mutatnak nekünkTovábbi friss hír a Star Citizen kapcsán, hogy a játék közel 1,9 millió támogató mellett már több mint 161 millió dollárból készülhet el, amit kimondani is félelmetes.

