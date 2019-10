Az Untitled Goose Game libája minden eddiginél félelmetesebbé teszi a Resident Evil 2 remake-et

Hiába januári premier volt a Resident Evil 2 Remake , a modderek számára mindmáig kiváló táptalaj, hiszen már nem egyszer implementáltak egy-két hasfalszaggató érdekességet az alkotásba, és most is sikerült egy olyan húzniuk, amin nehéz nem elmosolyodni.

Az Untitled Goose Game pillanatok alatt beírta magát a mém-történelembe, köszönhetően az abszurd játékmenetének, lévén egy libával kell rosszalkodnunk a szomszédságban. No de mi a helyzet akkor, amikor a Resident Evil 2 Remake legfélelmetesebb főgonoszával helyettesítik?ZombieAli modder ugyanis kicserélte Mr.X-et a már most legendás liba karakterére, és bár az egész projektből még csak egy GIF áll rendelkezésre, már most zseniális a látott anyag....