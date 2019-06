Az újgenerációs platformokra is megjelenhetne a Rainbow Six: Siege

Határozott tervei vannak a Ubisoft Montreal csapatának a Rainbow Six: Siege jövőjére nézve, Alexandre Remy, avagy a sikeres kompetitív lövölde brand igazgatója ugyanis a Daily Starnak adott interjúban kijelentette: folytatást biztosan nem terveznek a játékhoz.

Sőt mi több, Remy elmondta, hogy csapatával jelenleg minden erejükkel azon vannak, hogy a Rainbow Six: Siege az újgenerációs konzolokra is megjelenhessen, aminek az oka a nyilvánvaló pénzszerzésen felül az, hogy, mert az rögtön megindítaná lefelé a lejtőn a játékot.Bár konkrétumokkal az igazgató nem szolgált, de ebből kiindulva szinte biztosak vagyunk benne, hogy a Rainbow Six: Siege egyike lesz azoknak a kezdőcímeknek, melyek a kurrens felhozatalból sorakoznak fel az újgenerációs konzolok mögé.