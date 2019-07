Az új The Division 2 bővítmény legnagyobb újdonsága az Expedition játékmód lesz

Érkeztek már kisebb frissítések a The Division 2 -höz, azonban az aktuális update minden eddigit felülmúl, merthogy a Year 1 szezon keretein belül érkezik az első felvonás, ami az Episode 1 - D C Outskirts: Expeditions névre hallgat.

A mai State of the Game livestream keretein belül kaptuk meg az első ízelítőt a kérdéses bővítményből. Július 23-án debütál minden platformon, legalábbis a Year 1 Pass tulajok számára,Az update legnagyobb újítása az Expedition mód, ami lényegében egy több helyszínen játszódó mókának tudható be. Mindegyik területen másfajta tematika és ellenféltípusok lesznek, viszont ezeket heti osztásban fogják megnyitni a fejlesztők. Három ilyen szárny lesz, ha pedig mindegyikkel végeztünk, beléphetünk a jutalmakat rejtő kincses szobába.Továbbá két új küldetéssel is számolhatunk, nevezetesen a Camp White Oakkal és a Manning National Zoo-val, amik szorosan kapcsolódnak a fősztorihoz, és a történet végén megszellőztetett veszélyforrás ellen fogjuk felvenni bennük a harcot.Végül, de nem utolsó sorban, egy új nehézségi fokozat is elérhetővé válik a raid számára, a Discovery, amivel jóval leegyszerűsödik a bevetés, persze a jutalom is megcsappan alaposan. Ezeken felül kisebb változtatások érik az új fegyvereket és páncélokat, valamint egy sor balanszolás is esedékes.

