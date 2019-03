Az új patch-nek köszönhetően sokkal kevesebbszer omlik össze az Apex Legends PC-n

Bár játékmenet tekintetében kiemelkedik az Apex Legends a mostani battle royale-hullámból, a PC-s tábor ettől függetlenül nem kevés problémával néz szembe nap mint nap, a legfőbb ezek közül, hogy rendszerint hajlamos összeomlani a szoftver.

Kicsit tovább tartott, mint vártuk, viszont a Respawn Entertainment az aktuális patch-csel javította ezt , a hét elején publikált update óta pedig csupa jó hír szállingózik be a PC-sektől,Ezt úgy érték el, hogy mikor összeomlik a játék, automatikusan létrehoz egy apex_crash.txt nevű fájlt, miáltal a stúdió meg tudja határozni olyan hibák esetében is a probléma gyökerét, amik nagyon ritkán ütik fel a fejüket. Továbbá így el tudják dönteni, hogy az adott hiba a játék miatt van, vagy esetleg valami külsős szoftver zavar be. Persze ettől függetlenül még nem hibátlan a dolog, de kezdésnek kiváló.