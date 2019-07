Az új patch jócskán megkönnyíti az újonc Fallout 76 játékosok életét

Fallout 76 nemsokára gazdagodik az úgynevezett Patch 11 frissítéssel, amivel azok számára jócskán könnyebbé fog válni a játék, akik újonnan szeretnének belevágni a kérdéses szoftver nyújtotta kalandokba.

Konkretizáljuk a dolgokat: az alacsony szintű karakterek jóval ellenállóbbak lesznek a betegségekkel szemben, hovatovább az ellenfelek terén is jóval alacsonyabb szintekre számíthatnak majd egy-két területen, például Ash Heapben. Ezenfelül, illetve néhány kihívás is a játék elején inkább a túlélést elősegítő készleteket fog adni az eredeti jutalmak helyett.Végül, de nem utolsó sorban, javításokat kap a Power Armor, a tárgyak leírásai is precízebbek lesznek, a nálunk lévő szemét lebontása leegyszerűsödik, illetve a Punch Bowl is visszatér. Mindezekre július közepén számíthatunk.