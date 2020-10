Az új pályát és az első vezethető járgányt is szemügyre vehetjük az Apex Legends új trailerében

Hamarosan elrajtol az Apex Legends hetedik szezonja, ami nemcsak, hogy leszállítja a két évaddal ezelőtt beharangozott Olympus pályát, de még az új karaktert is megvillantja, aki nem más, mint Horizon.

Másfelől pedig a népszerű battle royale első vezethető járgányát is megtekinthetjük, amihez hasonló korábban még nem volt a játékban. Ez igazából egy légpárnás hajó és egy autó keverékeként írható le a leginkább, viszont ami még ennél is izgalmasabb, az maga Horizon, akinek úgy fest, hogy a képessége arra lesz jó, hogy feldobja a levegőbe az ellenfeleket.Ezenfelül az új pálya is elképesztően frissnek ígérkezik, gyakorlatilag összehasonlíthatatlan a World's Edge-dzsel és a Kings Canyonnal. Itt sokkal, és nem a saras, poros, kietlen területek. November 4-én indul az évad!

