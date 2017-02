Az új Opel Corsával is száguldhatunk már a Forza Horizon 3-ban

A Playground Games újabb DLC-vel, egészen pontosan egy nagyobbacska autócsomaggal bővítette ki a Forza Horizon 3 -at, aminek jóvoltából máris tölthetik a rajongók a Playseat Car Pack névre keresztelt bővítményt.

A kérdéses kiegészítő a jól megszokott formában újfent hét autóval bővíti ki az alapokat, köztük olyan klasszikusokkal, mint a Renault Alpine vagy a Honda S800, valamint igazi újoncokkal is, amelyek közül. Persze azért az Aston Martin DB11 se lesz kutya!A bővítmény a szokásos trailerét is megkapta, így mielőtt letöltenétek, illetve kiadnátok érte a szokásos pénzösszeget, az alábbiakban mozgás közben is megtekinthetitek az új gépszörnyeket, méghozzá a most érkezett verdák felsorolása után.1985 HDT VK Commodore Group A1990 Renault Alpine GTA Le Mans2017 Aston Martin DB111970 Honda S8002016 Vauxhall/Opel Corsa VXR2016 Cadillac ATS-V2016 Honda Civic Type R

Nézd nagyban ezt a videót!