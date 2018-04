Újabb gyorsjavítást adott ki a Sony Santa Monica csapata a God of War-hoz, amivel egy igencsak kellemetlen hibát orvosoltak, miután egyre többen kezdtek el panaszkodni az olvashatatlanul kicsi feliratok miatt.

Az 1.12-es God of War patch telepítésével azonban végre ez a probléma is orvoslásra került, ezáltal, csak töltsük le a javítást, és a probléma azonnal megoldásra talált.A szövegméret állításához csak válasszuk a játékon belül a beállításokat, majd ott az egyik almenüben megtaláljuk a szöveg méretének módosítását, így lehetőségünk nyílik alaposabban is kinagyítani a feliratot.