Az Activision és a Bungie egy újabb trailert mutatott be a Destiny 2: Forsaken kiegészítőhöz, amivel ismét konkrét céllal hozakodtak elő, ezáltal az új fegyvereket és felszereléseket mutatják meg benne.

Merthogy a Forsaken bővítmény nemcsak egy teljesen új történettel és a hozzá kapcsolódó küldetésekkel kecsegtet majd, hanem, vagy egy íjjal, amivel akár elektromos viharokat is kelthetünk.Mindez persze csak a jéghegy csúcsa, ha alaposabban is ismerkednél a Destiny 2: Forsaken kiegészítővel, less bele az alábbi kedvcsinálóba. Megjelenés szeptember 4-én!

Nézd nagyban ezt a videót!