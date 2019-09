Ahogyan az be lett ígérve, egymás után kapjuk az újabb és újabb anyagokat a Death Stranding ből, és míg az első gameplay videó a nyílt világú kalandozásra fókuszált, addig a mostani a menedékhelyre helyezi a hangsúlyt.

Ennek értelmében óriási hangsúlyt kap a friss kedvcsinálóban Sam személyre szabhatósága, szemügyre vehetjük a különféle hangulatkifejezéseket is, az öltözködési opciókat, sőt még tükör előtt is tud arcokat vágni, no meg az ágyban pózokat demonstrálni.Ezenfelül lezuhanyozhatunk a menedékhelyen, kimehetünk mosdóba, foglalkozhatunk a hozzánk aggatott csecsemővel, de mindezt érdemes inkább a saját szemeddel megtekinteni, hiszen

