Az új Dark Souls: Remastered frissítés a csalókat veszi célba

A Bandai Namco részletezte a következő Dark Souls Remastered frissítés tartalmát, mely megoldásként szolgálhat a szép számmal felbukkanó csalókra, akik valamiért roppant mód élvezik, hogy mások játékmenetét tönkreteszik.

Valószínűleg az update után is lesznek akik ilyen eszközökhöz folyamodnak, hisz mint tudjuk, az emberi rosszindulat nem ismer határokat, de egészen biztosan kevesebb eséllyel fogunk összefutni egy-egy csalóvalEzenfelül a bugok is terítékre kerülnek, például a The Four Kings ezentúl nem fog néha elfelejteni megjelenni, a rendelkezésünkre álló Estus Flasks mennyiségjelzője is fixálásra kerül, és a játékbeli üzenetek is mostantól hibamentesen meg fognak jelenni. Remélhetőleg ezzel tényleg sikerül egyenesbe állítani a játékot, és a jövőben még több hibajavítás érkezik.