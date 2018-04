Az új Bosszúállók mozifilmhez is kap DLC-t a Lego Marvel Super Heroes 2

A Warner és a Traveller's Tales bejelentették, hogy nem hagyják kapcsolódó letölthető tartalom nélkül a Lego Marvel Super Heroes 2 -t a közelgő Bosszúállók: Végtelen háború című film kapcsán.

A készítők ugyanis bemutatták az Infinity War Character and Level Pack névre keresztelt DLC-t, melyben a film karakterei és egyes helyszínei kerülnek bele a játékba, ezáltalmellett át kell jutnunk Attilan szintjein, hogy betörhessünk a Black Bolt trónterembe, miközben a filmből ismert pillanatok köszönnek vissza ránk.A Infinity War Character and Level Pack a szokásos árcédulával érkezett meg a Lego Marvel Super Heroes 2 -höz, amennyiben pedig kiváltottuk korábban a Season Pass-t, most már csak le kell töltenünk a játékhoz.