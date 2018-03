Az SXSW expón is Év Játéka díjat nyert a The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Az éjszakai órákban a texasi Austinban átadták az SXSW 2018 expóhoz kapcsolódó SXSW Gaming Award díjait is, aminek köszönhetően kiderült, hogy a Switch-exkluzív The Legend of Zelda: Breath of the Wild ezúttal sem ment haza elismerés nélkül.

Olyannyira nem, hogy rögtön három szobrocskát is kapott, így, noha nem csak neki sikerült több elismerést bezsebelnie a kérdéses eseményen.Több díjat is kapott például a PUBG - többek között a legjobb esportos címért -, de a Horizon Zero Dawn, valamint a Cuphead neve is több helyen felbukkan, előbbi például nagyszerű zenéi, utóbbi pedig természetesen animációi miatt. Lássuk azonban az SXSW 2018 teljes díjazottjainak listáját:Excellence in Visual Achievement: Horizon: Zero DawnExcellence in Technical Achievement: NieR: AutomataExcellence in SFX: Super Mario OdysseyExcellence in Narrative: What Remains of Edith FinchExcellence in Multiplayer: PlayerUnknown's BattlegroundsExcellence in Musical Score: NieR: AutomataExcellence in Gameplay: The Legend of Zelda: Breath of the Wild Excellence in Design: The Legend of Zelda: Breath of the Wild Excellence in Convergence: Star Wars Battlefront IIExcellence in Animation: CupheadExcellence in Art: CupheadMost Promising New Intellectual Property: Horizon: Zero DawnMost Fulfilling Community-Funded Game: Night in the WoodsMatthew Crump Cultural Innovation Award: Doki Doki Literature Club!Trending Game of the Year: PlayerUnknown's BattlegroundsEsports Game of the Year: PlayerUnknown's BattlegroundsVR Game of the Year: Resident Evil 7: BiohazardTabletop Game of the Year: GloomhavenMobile Game of the Year: Fire Emblem HeroesVideo Game of the Year: The Legend of Zelda: Breath of the Wild