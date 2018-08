Az RPG mechanikákról szól a legújabb Assassin's Creed Odyssey videó

Bár az eddigi Assassin's Creed játékok is tartalmaztak RPG elemeket, a széria mindig is inkább az akció műfaj mezsgyéjét taposta, nem sok teret adva a szerepjátékozásnak, az Odysseyvel viszont ez most megváltozik.

A Ubisoft közzétett egy videót, ahol kicsit jobban konkretizálják, hogy miként is mélyülhetünk el karakterünk életében. Többek között szó esik a képességfáról, a már előre beharangozott románc lehetőségébe is belemennek, a többféle befejezés eshetőségét is tematizálják, illetve, hogy tetteink alapján hogyan változik főszereplőnk.Nagy lépés az RPG elemek implementálása ilyen szinten,. Akárhogy is, október 5-én minden kiderül, lévén ekkor jelenik meg az Assassin's Creed Odyssey PC, PlayStation 4 és Xbox One platformokra.

