Az Overwatch rendezője feloldaná a kitiltott Hearthstone játékos büntetését

Blitzchung kitiltása most nagyon forró téma az emberek körében, hiszen miután a népszerű Hearthstone játékos kiállt nyilvánosan egy esport eseményen a hongkongi tüntetők mellett, a Blizzard alaposan megbüntette őt.

Jeff Kaplan azonban masszívan kiáll Blitzchung mellett, lévén az Overwatch rendezője elmondta a Washington Postnak, hogy véleménye szerint, azonban hozzátette, hogy ez csak és kizárólag az ő gondolata.Kaplan szerint ugyanis őt is sokkolta, hogy mennyire durva büntetés lett kiszabva, merthogy egyébként a Blizzardon belül is igen megosztó ez a döntés, sokféle reakció uralkodik a csapat berkein belül. Nem úgy tűnik, hogy Kaplan szava bármit is nyomna a latba a döntés esetében, de mindenképp jó látni, hogy ő is kiáll mellette.