Az Overwatch és a Call of Duty: Black Ops 4 battle royale módja is ingyenessé válhat az idén?

Meglepő, de igencsak értelemszerű kijelentésekkel bombázta Michael Pachter, a Wedbush Industries ismert elemzője a GamesIndustry munkatársait azzal kapcsolatban, hogy az idei évben több nagy játék is ingyenessé válhat az Activision Blizzard háza táján.

A spekuláns szerint ugyanis bár az Overwatch és a Call of Duty: Black Ops 4 is elképesztő összegeket hoztak a kiadó konyhájára, azonban messze elmaradnak az Epic Games által megálmodott Fortnite eredményeitől, melyEmiatt Pachter úgy véli, hogy az idén az Overwatch és a Call of Duty: Black Ops 4 berkein belül megtalálható Blackout battle royale játékmód is ingyenessé válhat, és bár arról nem írt, hogy mindezt miként valósítaná meg a Blizzard és az Activision, azonban az anyagiak tükrében ez hosszú távon valóban jó döntés lehetne.