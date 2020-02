Az óriási szélvihar összetörte Kazooie több mint 20 éves szobrát a Rare főhadiszállása előtt

Elképesztő ítéletidő tombol egész Európában, és bár hazánk sem úszta meg a szélvihart, azért a Ciara főként a brit szigeteken és a kontinens más részein bődületes pusztítást okozott, melyben a legendás Banjo-Kazooie sorozatból ismert szárnyas is megsérült.

Mint sokak számára közismert, a legendás hősökről készült egy-egy méretes szobrocska a Rare főhadiszállása előtti zöldövezetben, melyek már több mint 20 éve hirdetik, hogy ott született a játék, és a két ismert főhős is, azonban Ciara tombolását követően szegény Banjo egy ideig most egyedül marad.A szélvihar ugyanis olyan erővel süvített, hogya Rare pedig azon túl, hogy megörökítette a történeteket, most elszállította a madárkát, hogy megfelelő javítást kaphasson, majd visszakerülhessen a helyére.

