Az Ori and the Blind Forest direktora szétszedte a hazug fejlesztők játékait

Thomas Mahler, az Ori and the Blind Forest rendezője igencsak odaszúrt egy ResetEra poszt formájában olyan játékoknak, mint a No Man's Sky vagy a Cyberpunk 2077 , miután azok alkotói átverték a játékosokat.

Mahler nem finomkodott: elmondása szerint a CD Projekt Red olyan trailereket rittyentettek a Cyberpunk 2077 -hez, amikkel kedvük szerint formálták a játékosokban kialakult képet a programról, és lényegében csak azt nem állították a marketingkampányban, hogy "".Mahler arra is kitér, hogy 2014-ben majdnem megkapta az Ori and the Blind Forest egy játékmagazin címlapján, viszont végül a No Man's Sky kiütötte a ringből, mondván hogy az a nagyobb játék - egy hazugságra épített hype-vonat miatt. Nem sokkal ezután egyébként Mahler elnézést kért nyilvánosan a hangnemért, mondván hogy rossz pillanatban, rossz hangulatban írta meg a bejegyzését.