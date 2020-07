Az online játékmódokat prezentálja a legújabb Captain Tsubasa: Rise of New Champions trailer

A Bandai Namco egy újabb kedvcsinálót mutatott be a Captain Tsubasa: Rise of New Champions -ról, melynek középpontjába az online játékmódok kerültek, lévén nem csak egyjátékos élmények várnak ránk a kérdéses focis játékban.

Olyannyira nem, hogy egy komplett videó kellett ahhoz, hogy a készítők alaposabban is megismertethessék velünk az élményt, hiszen a robusztus karriermód mellett lesznek 2v2 fős élmények, de meccselhetünk 10v10 fős klubokban, miközben természetesen az osztott képernyős mókák sem hiányozhatnak.Mindez azonban csak a jéghegy csúcsa, ha alaposabban is megismerkednél az augusztus 28-án PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt megjelenő Captain Tsubasa: Rise of New Champions multis élményével, itt a remek alkalom.

