Az online bajnokságról és a karakterfejlesztésről szólnak a legfrissebb Tekken 7 videók

A Bandai Namco két újabb Tekken 7 videót mutatott be nekünk, amelyek hasznos információk egész sorát prezentálják számunkra a napokon belül érkező verekedős játék kapcsán, méghozzá Katsuhiro Harada producer és Michael Murray dizájner tolmácsolásában.

A két videó közül az egyiken az online bajnokságokról beszélnek nekünk a készítők, amelyek egyrészt az e-sport miatt lesznek fontosak, másrészt pedig azért, mert a fejlesztők szerint a legtöbb rajongó ezért veszi meg a játékot, de érdemes vetni egy pillantást a második felvételre is, amelyen a karakterfejlesztésről esik szó.Ha megtetszik az alábbi mozgóképek alapján a Tekken 7 , akkor most már el ne felejtsd, hogy a megjelenésre most pénteken, avagy június 2-án kerülhet sor PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.