Az olasz PlayStation-vezér az exkluzívokban látja a platform jövőjét is

Egészen megnyugtató interjút adott a TwinInfinite újságíróinak Marco Saletta, az olasz PlayStation-részleg vezére, aki elmondta, hogy jól bevett szokásain a jövőben sem szeretne változtatni a Sony.

Marco szerint voltak trendek, melyek nagy segítséget nyújtottak abban, hogy platformjuk éveken át sikeres maradjon, és úgy véli, hogy az exkluzívok határozottan ide sorolhatók, ezáltal a közösséggel nagy egyetértésbenAz olasz PS-vezért az egy- és többjátékos címek közti különbségekről is kérdezték, azonban kiemelte, hogy a tavalyi évben a God of War vagy a Spider-Man elképesztő sikert arattak Olaszországban, és mivel ezek kifejezetten egyjátékos alkotások, szerinte a jövőben sem kell aggódnunk ezek eltűnésétől.Azonban hozzátette, hogy az aktuális FIFA és a Fortnite is nagyot mentek - méghozzá nem csak náluk, hanem más európai országban egyaránt -, tehát a multis szegmenssel is számolni kell a jövőben.