Az Oculus is kihagyja az idei E3-at

A Nintendo mellett már biztos, hogy a virtuális valóság egyik éllovasa, avagy az Oculus sem lesz ott idén a Los Angeles-i E3 kiállításon, ami azért különösen érdekes, mert 2014 óta minden esztendőben megjelentek az expón.

Az Oculus nem kívánt pontos részletekkel szolgálni arról, hogy miért is döntöttek így, ellenben mindez teljesen, ami persze csak elméletben igaz, a gyakorlatban ugyanis egyre többen nevezik hatalmas zsákutcának, hiszen a PlayStation VR-t leszámítva egyik eszközről sem igazán hallunk jelentős fejlesztésekről, vagy legalább játékkínálatról.A jelek szerint pedig az Oculus esetében sem számolhatunk ilyesmivel, máskülönben nem hagynák ki az E3 expót, amely minden évben fontos szerepet játszott a cég életében, így például tavaly Los Angeles-ben mutatták be az Oculus Touch kontrollereket is.