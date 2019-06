Az Obsidian és az inXile is hajtott a Baldur's Gate 3 elkészítésének jogaiért

Már nem is számoljuk, hogy milyen régóta várunk arra, hogy folytatással gazdagodjon a Baldur's Gate-sorozat, ami néhány hónapon belül végre valósággá válik, azonban senki se higgye azt, hogy a projektet olyan egyszerű volt feltámasztani.

Brian Fargo, a legendás első két rész egyik alkotója - ma az inXile elnöke - ugyanis egy interjúban elmondta, hogy korábban ők is szerettek volna lecsapni a Baldur's Gate 3-ra, mindent elő is készítettek neki, még a szükséges pénz is megvolt a munkához, de az Atari problémái miatt kicsúszott a kezeik közül.Mint elmondta, egykori társa, az Obsidian elnökeként ismert Feargus Urquhart is megpróbálta később megszerezni a jogokat, de neki sem sikerült, így került végül a projekt a Larian Studios-hoz, ami