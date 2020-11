Az Observer: System Redux is megkapta utolsó kedvcsinálóját

A Bloober Team bemutatta az utolsó kedvcsinálót az Observer: System Redux -hoz, mely a népszerű cyberpunk horrorjáték újgenerációs változataként érkezik meg a napokban minden érintett platformra.

Pontosabban PC-re és Xbox Series X-re már most elérhető, azonban november 12-én - felénk ugyebár november 19-től - a PS5-ös játékosok is csatlakozhatnak az élményhez, ha pedig fogalmad sincs róla, hogy mi fán terem a 2084-as esztendőbe kalauzoló alkotás, akkor talán jobb, ha nem az alábbi trailerrel kezded az ismerkedést.Az utolsó kedvcsináló ugyanis nem lett éppenséggel rossz, de ennél sokkal reprezentatívabb videókat is kaptunk már korábban az Observer: System Redux kapcsán, ami persze nem azt jelenti, hogy ignorálni kellene ezt a felvételt. Mutatjuk is:

Nézd nagyban ezt a videót!