Az Nvidia inkább a játékosoknak adná a videokártyáit a bányászok helyett

Végre korunk legnagyobb VGA gyártója is megszólalt az egyre nagyobb őrületté váló kriptovaluta-bányászattal kapcsolatban, és bár a cég számára bizonyára komoly profitot hozhat a növekvő kereslet, Boris Böhles azonban mégsem örül a helyzetnek.

Az Nvidia német PR menedzsere ugyanis egy helyi lapnak adott interjúban határozottan kifejtette, hogy, éppen ezért arra kéri minden viszonteladójukat, hogy hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a gamerek mindig hozzáférhessenek a számukra áhított hardverhez, és azok ne kriptobányászok markába jussanak.Persze azzal Böhles is tisztában van, hogy ők nem tilthatják meg egyetlen boltnak sem, hogy kinek adják el az általuk gyártott grafikus kártyákat - pláne, hogy ez nekik is óriási üzlet -, de sokan már korábban reagáltak, így több bolthálózat például csak egy, legfeljebb két VGA-t ad el egyetlen vásárlónak, ennél nagyobb tételt azonban legfeljebb jelentős áremelés terhe mellett., hiszen ez a lufi is ki fog pukkanni egyszer, és ha a piacot elárasztják a most tömegével felvásárolt használt kártyák erősen nyomott árakon, az könnyedén be is döntheti majd a céget.