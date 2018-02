Az NPC-kről és a dialógusokról szól a legújabb Sea of Thieves trailer

Újabb videót kaptunk a fejlesztők részéről az idei év legjobban várt kalózkalandjaként megismert Sea of Thieves -ről, aminek részeként főként a játékban felbukkanó NPC-kről és a dialógusokról, a párbeszédrendszerről hallunk bővebben.

Sajnos a felvétel olyan téren elég unalmas, hogy mindössze két kölyökképű fejlesztőt láthatunk beszélni rajta, maga az alkotás viszont csak pár pillanatra bukkan fel, de Mike Chapman rendező és Topher Winward szoftvermérnök így is izgalmas részleteket oszt meg velünk arról, hogyHa téged is érdekel a téma, és beszélsz egy kicsit angolul, akkor az alábbi videó ismét közelebb visz téged a március 20-án PC-re és Xbox One-ra is érkező Sea of Thieves -hez.

