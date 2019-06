Az NHL 20 lesz az első sportjáték, melyben battle royale mód is lesz

Az Electronic Arts egy kísérő trailer társaságában hivatalosan is lerántotta a leplet az NHL 20 borítósztárjáról, így kiderült, hogy ebben az évben Auston Matthews, a Toronto Maple Leafs játékosa kerülhet borítóra.

Ennek megfelelően a színsémák is változnak, így az eddig ismert narancsos megoldásokat kékes és lilás árnyalatok váltják, de kiderült még a megjelenési dátum is, ezáltal mérget vehetünk rá, hogy az NHL 20 szeptember 13-án érkezik PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.Bár a készítők sok újdonságot ígértek a hokis játékhoz, a legnagyobb újítás azonban az új Eliminator mód lesz, amit a battle royale mókák inspiráltak, és gyakorlatilag egy battle royale szabályrendszer bevezetéséről is van szó, melyben, a cél pedig, hogy végül csak egy maradhasson, bár az nem tiszta, hogy kizárólag a gólok száma lesz a döntő tényező a győzelemben, vagy valami mással is feldobják a dolgot.

